Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Украинская армия продолжает попытки нанести урон мирным российским городам. Под особым прицелом находится российская столица. Сегодня, 3 июня, глава Москвы Сергей Собянин сообщил об очередной попытке противника ударить по главному городу страны. Атака была успешно отражена средствами ПВО.

"Один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – сообщи мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Профильные службы оперативно прибыли на место происшествия. Информации о повреждениях в результате атаки ВСУ нет.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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