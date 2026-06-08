Собянин сообщил о сбитом БПЛА на подлете к Москве

Всушники продолжают попытки атаковать мирные города

Практически на ежедневной основе армия Украины пытается нанести урон мирным российским городам. Особое внимание противник уделяет Московскому региону. Сегодня, 8 июня, стало известно об очередной попытке врага атаковать столицу. Подробностями поделился мэр города Сергей Собянин.

"Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава города в своем канале в мессенджере "Макс".

На место инцидента оперативно прибыли представители профильных служб. Информации о пострадавших и серьезных повреждениях нет.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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