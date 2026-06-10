Силы ПВО Минобороны сбили еще четыре беспилотника на подлете к Москве

Российская столица вновь оказалась целью атаки украинских военных

Киевский режим продолжает предпринимать попытки нанести удар по мирным российским городам, и одним из главных объектов остается Москва. Утром 10 июня противник вновь попытался напасть на город, однако атака была своевременно пресечена. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, средства противовоздушной обороны успешно отразили удар и не позволили реализовать замысел врага.

"Атака четырех беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Профильные службы оперативно прибыли на место происшествия. Сведений о повреждениях в результате очередной атаки украинской армии нет.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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