Собянин: Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву

Всушники продолжают попытки нанести удар по главному городу России

ВСУ на ежедневной основе пытаются нанести урон мирным российским городам. Каждый день десятки и даже сотни дронов устремляются в различные регионы нашей страны. Одной из главных целей противника остается Москва. Так, стало известно об успешном отражении очередной атаки на столицу. Подробностями поделился глава города Сергей Собянин.

"Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Специализированные службы предпринимают все необходимые меры для устранения последствий падения обломков. 

Источник: Канал мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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