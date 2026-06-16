Пожар на Московском НПЗ оперативно локализован — МЧС

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Возгорание на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось быстро локализовать. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в настоящее время специалисты продолжают ликвидировать последствия пожара.
В столичном управлении МЧС добавили, что сейчас основные усилия спасателей сосредоточены на устранении последствий происшествия и завершении всех необходимых работ на месте возгорания.
В экстренных службах подчеркнули, что угрозы перехода огня на другие объекты нет. Обстановка остается стабильной и полностью контролируется специалистами.
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