Пожар на Московском НПЗ оперативно локализован — МЧС

Возгорание на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось быстро локализовать. В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что в настоящее время специалисты продолжают ликвидировать последствия пожара.

В столичном управлении МЧС добавили, что сейчас основные усилия спасателей сосредоточены на устранении последствий происшествия и завершении всех необходимых работ на месте возгорания.

В экстренных службах подчеркнули, что угрозы перехода огня на другие объекты нет. Обстановка остается стабильной и полностью контролируется специалистами.