Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Украинские войска продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одной из основных целей остается Москва – очередной налет был успешно отражен силами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Специализированные службы делают все необходимое для устранения последствий падения обломков.





