Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Украинские войска продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одной из основных целей остается Москва – очередной налет был успешно отражен силами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".

Специализированные службы делают все необходимое для устранения последствий падения обломков.



Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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