Собянин: Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

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Украинские войска продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одной из основных целей остается Москва – очередной налет был успешно отражен силами противовоздушной обороны, о чем сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Силы ПВО Минобороны сбили один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале в мессенджере "Макс".
Специализированные службы делают все необходимое для устранения последствий падения обломков.
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