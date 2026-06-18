Собянин: на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников

Силы ПВО продолжают отражать попытки атаки дронов на столицу

ВСУ продолжают практически ежедневно предпринимать попытки атаковать российские регионы с помощью беспилотников. Одной из основных целей остается Москва. Очередной массированный налет на столицу был успешно отражен силами противовоздушной обороны, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В общей сложности на подлёте к Москве сбито около 180 беспилотников. Работа ПВО продолжается", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

В настоящее время профильные службы проводят необходимые работы по ликвидации последствий падения обломков сбитых дронов.


Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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