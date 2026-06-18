Система ПВО отразила атаку еще четырех БПЛА на подлете к Москве – Собянин

Противник продолжает попытки нанести удар по столице

Попытки всушников атаковать российские территории с помощью беспилотников продолжаются практически каждый день. Одним из главных направлений для ударов остается Москва. Сегодня, 18 июня, очередная масштабная атака на столицу была отражена средствами противовоздушной обороны. Недавно были сбиты еще несколько дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

"Уничтожены еще четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

После отражения атаки на местах падения обломков работают экстренные службы. Специалисты устраняют последствия происшествий и проводят необходимые мероприятия по обеспечению безопасности.