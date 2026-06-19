Собянин: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Украинские военные практически каждый день пытаются наносить удары дронами по российским регионам. Одним из главных направлений таких атак остается Москва. Очередная попытка напасть на главный город России была пресечена средствами противовоздушной обороны.

"Еще один БПЛА уничтожен системой ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал градоначальник в своем канале в мессенджере "Макс".

В настоящее время на месте падения обломков продолжают работу экстренные и профильные службы. Специалисты принимают необходимые меры для устранения последствий происшествия.


Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

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