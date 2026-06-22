Собянин: Средства ПВО сбили еще четыре БПЛА, летевших на Москву

Противник продолжает попытки нанести удар по столице

Атаки беспилотников на российские регионы не прекращаются, и Москва по-прежнему остается одной из главных целей. Очередную попытку удара по столице удалось сорвать благодаря эффективной работе средств противовоздушной обороны.

Так, столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что российские военные уничтожили еще четыре дрона, направлявшихся в сторону города.

"Четыре БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал глава Москвы в своем канале в "Максе".

После отражения атаки к работе приступили сотрудники экстренных служб. Специалисты обследуют места падения обломков, устраняют последствия происшествий и проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности жителей.