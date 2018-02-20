Трампу "приписали" в любовницы секретаршу
Президент США Дональд Трамп, ставший героем скандальной истории о сексуальных домогательствах, опроверг обвинения 35-летней Рейчел Крукс. Двенадцать лет назад американка работала секретаршей в нью-йоркском небоскребе "Трамп-тауэр". Тогда, 11 января 2006 г., нынешний президент, по заверениям "потерпевшей", кинулся к ней целоваться. Хотя Рейчел всего-навсего подошла к нему, чтобы просто познакомиться.
Однако сам хозяин Белого дома все нападки отрицает, "исповедуясь" в своем Twitter. "Неизвестная мне женщина, которую я никогда не встречал, на первой странице лживой новости Washington Post рассказывает, будто я целовал ее целых 2 минуты в вестибюле "Трамп тауэр" 12 лет назад. Этого никогда не было! Кто бы так поступил в общественном месте на глазах у охраны", – прокомментировал Трамп нашумевшую статью в таблоиде.
К слову, американский лидер опроверг все обвинения в сексуальных домогательствах, которые ему предъявили 19 женщин.
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