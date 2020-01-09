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"Адвент" завершился "Рождественской ораторией" Баха

"Адвент" завершился "Рождественской ораторией" Баха
Фото: пресс-служба
Это стало большим культурным событием, собрав в праздничные дни в стенах собора множество ценителей музыкального искусства

VI Международный рождественский фестиваль духовной музыки "Адвент" завершился 5 января "Рождественской ораторией" Баха. Он проводился в Евангелическо-лютеранском соборе святых Петра и Павла по инициативе Благотворительного фонда Collegium Musicum и дирижера Олега Романенко.

Фестиваль длился пять недель, восемь концертов прошли с аншлагами, их посетили более семи тысяч человек. По размаху и уникальности программ, а также по составу участников "Адвент" можно назвать одним из самых масштабных рождественских музыкальных фестивалей Москвы.

Фото: пресс-служба

В афише фестиваля была представлена органная, хоровая, камерная и симфоническая музыка. В концертах приняли участие крупные российские и зарубежные музыканты: прославленный Минин-хор под управлением Тимофея Гольберга, ансамбль старинной музыки Collegium Musicum под управлением Олега Романенко, органисты Даниэль Сальвадор (Испания), Александр Фисейский и Федор Строганов.

Кульминацией и финальным аккордом фестиваля стала "Рождественская оратория" Баха. Ее исполнили Госоркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением выдающегося дирижера Владимира Юровского, вокальный ансамбль Intrada и интернациональная команда солистов – Юлия Лежнева, Верена Уземан, Бенедикт Кристьянссон и Станислав Швец.

Фото: пресс-служба

Госоркестр России и Владимир Юровский впервые выступали в соборе святых Петра и Павла. Оратория Баха, представленная в два вечера, стала большим культурным событием, собрав в праздничные дни в стенах собора множество ценителей музыкального искусства. Музыка Баха звучала очень аутентично, будто перенося слушателей в те далекие времена, когда оратории исполнялись камерным составом исполнителей в специальных молельнях.

Инструменты в оркестре, за исключением старинных валторн (корно да качча), были современными, хотя и для струнных групп использовались барочные смычки. Но Владимир Юровский вел оркестр с большим чувством стиля, избегая чрезмерной театральной аффектации и придавая музыке ауру мистериальной торжественности вкупе с лирической нежностью. Поразила и кристальная полифоническая чистота хоралов с вокальным ансамблем Intrada.

Фото: пресс-служба

Впервые на фестивале прозвучали концерты для органа с оркестром Генделя. Уникальный генделевский марафон, включавший шесть концертов ор. 4, состоялся по инициативе ансамбля Collegium Musicum и титулярного органиста Папской базилики святого Михаила в Мадриде Даниэля Сальвадора.

Хотя эта музыка крайне редко звучит в России, она имела колоссальный успех у публики, которая не хотела отпускать исполнителей. Вторая часть проекта (концерты ор. 7) пройдет в соборе в день рождения Генделя – 23 февраля.

Фото: пресс-служба

Одним из самых запоминающихся событий фестиваля стало выступление Минин-хора, объединившего в одном концерте "Креольскую мессу" аргентинца Ариэля Рамиреса, "Маленькую джазовую мессу" Боба Чилкотта и спиричуэлс. Программа, подготовленная при участии джазового трио Даниэля Адиянца, была встречена с восторгом, слушатели долго не расходились, восхищаясь высочайшим уровнем легендарного коллектива и превосходным исполнением необычного репертуара.

Фото: пресс-служба

Для многих откровением стал концерт-открытие, посвященный памяти Гии Канчели, где звучала исключительно музыка ХХ в. – Г. Канчели, А. Пярт. А. Шнитке и М. Таривердиев. В рамках фестиваля состоялись концерты, ставшие уже традиционными: органный концерт "Бах-гала" (три органиста разных поколений исполнили на историческом органе собора шедевры немецкого мастера), в преддверии западного Рождества ансамбль Collegium Musicum исполнил рождественские кантаты И.С. Баха, а первым концертом нового года по традиции стал сольный вечер выдающегося российского органиста Александра Фисейского.  

Евгения КОХАН

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