В американском ТЦ прогремела стрельба

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ЧП случилось в ночь на среду в городе Форт-Мойерс, штат Флорида. Неизвестные устроили стрельбу в торговом центре. По предварительным данным, жертвами стали два человека, еще двое ранены.
Очевидцы рассказали, что слышали с десяток выстрелов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Ли Кармина Марсено.
Подробностей о нападавших пока нет.
Two people were killed and two others were injured when multiple gunshots were fired at a shopping center in Fort Myers, Florida, authorities said. https://t.co/6qfQDbKBRg— NBC News (@NBCNews) 10 октября 2018 г.
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