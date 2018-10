В американском ТЦ прогремела стрельба

ЧП случилось в ночь на среду в городе Форт-Мойерс, штат Флорида. Неизвестные устроили стрельбу в торговом центре. По предварительным данным, жертвами стали два человека, еще двое ранены.

Очевидцы рассказали, что слышали с десяток выстрелов. Об этом сообщает NBC со ссылкой на шерифа округа Ли Кармина Марсено.

Подробностей о нападавших пока нет.

Two people were killed and two others were injured when multiple gunshots were fired at a shopping center in Fort Myers, Florida, authorities said. https://t.co/6qfQDbKBRg