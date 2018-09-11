Пилоты сравнили F-35 с другими истребителями

Летчики сразу разлюбили свои бывшие машины

Истребитель пятого поколения F-35 давно стал одним из излюбленных объектов критики у военных экспертов и политиков. Программа обошлась в астрономическую сумму денег.

Тем не менее самолет уступает в скорости истребителям четвертого поколения и до сих не может избавиться от "критических недостатков", которых в Пентагоне насчитали десятки и даже пытаются скрыть, чтобы не погубить всю программу.

Обо всем этом можно забыть, если взглянуть на этот самолет вживую. Уже по внешнему виду становится понятно, насколько это шаг вперед по сравнению с самолетами четвертого поколения. По сути F/A-18, Су-30, Су-35С, "Рафали" и другие – это производные от F-15 и советских "Фланкеров" Су-27. Но F-35 это совсем другой самолет.

Особенно интересно узнать, что думают об F-35 сами пилоты, которые на них летают. Тем более, им есть с чем сравнить: ведь раньше для многих из них родными были машины поколения 4+.

В настоящее время 174 пилота ВВС США обучены полетам на F-35. Аналитический центр The Heritage Foundation опросил тех летчиков, которые раньше имели дело с F-15C, F-15E, F-16C и A-10. И каждый из них проголосовал за F-35, несмотря на то что пока пилотам запрещено использовать маневренность F-35 на 100%.

Бывший пилот-инструктор F-15С заявил, что каждый раз одерживает верх над своей бывшей машиной в учебном бою. Бывший инструктор F-16C и выпускник курса инструкторов ВВС отметил, что ограничения не дают повернуть, как самолет может это сделать. Но даже так маневренность у F-35 потрясающая – самолет делает 28 градусов в секунду. Когда в ВВС снимут ограничения, истребитель будет еще более юрким.

Три бывших пилота-инструктора F-16CJ, которым в ходе маневров было поручено атаковать наземные ракеты, заявили, что один F-35 может быстрее находить и уничтожать ЗРК противника, чем три F-16CJ.

Другой отметил, что радар F-35 глушит РЛС других истребителей и наземных ЗРК, причем противник даже не подозревает, что подвергся электронной атаке.

Новейшие разработки позволили упростить и значительно удешевить уход за стелс-покрытием F-35 по сравнению с F-22, F-117 и тем более B-2. Поэтому истребитель может совершать по несколько вылетов в день.

Неудачным в F-35 летчики считают сенсорный дисплей показателей приборов. Иногда их слишком много и экраны "всплывают" в самое неподходящее время, словно призраки. В условиях воздушного боя это может сыграть злую шутку. В остальном летчики США голосуют за F-35 обеими руками.

Сомнение вызывает только утверждение, что создание F-35 сегодня обходится дешевле, чем истребителя поколения 4+ вроде модернизированного F-15. Хотя на оба вышеназванных самолета ставят самое современное оборудование. В любом случае, очевидно, что F-35 получил хорошее лобби в ВВС и пока продолжает свое победное шествие. Впрочем, окончательно эффективность этого самолета будет определена в боевых условиях.