Москва старается успеть вооружить подлодки и фрегаты по максимуму

В США оценили возможность вооружения российских подлодок "Воронеж" и "Владивосток" дальнобойными крылатыми ракетами "Калибр-М", в том числе с ядерной боевой частью.

По мнению журнала The National Interest, из-за замедления темпов экономического роста Россия старается построить как можно больше подводных лодок и кораблей и вооружить их наиболее опасными ракетами.

Так, в Керчи заложили два вертолетоносца проекта 23900 на смену ушедшим буквально в последний момент "Мистралям". На "Северной верфи" строят еще два фрегата проекта 22350 – "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов". Отдельно NI отмечает "Ясень-М" – новейшие и самые тихие многоцелевые подлодки в России. Пока головная "Казань" все еще проходит испытания.

"Калибры-М" будут обладать "неудобной" для Вашингтона дальностью – 4 тыс. километров. Фактически лодки смогут выполнять функции неядерного сдерживания, так как благодаря таким ракетам, "Ясени" станут опасны для любой военной базы США. Кроме того, с ядерной боеголовкой весом в 1 т субмарина сможет выполнять задачи стратегической АПЛ.

Как известно, Россия отказалась от строительства дорогостоящего авианосца, в отличие от того же Китая. Однако на фрегаты проекта 22350 и "Ясень-М" Минобороны денег не жалеет, что вполне логично: крейсеры, построенные во времена СССР, которые в России не производят, устаревают все больше и больше. Поэтому флоту срочно нужны корабли дальней морской зоны и современные многоцелевые подлодки. А мощное оружие вроде дальнобойных "Калибров" может в какой-то степени компенсировать количественное отставание от американского и китайского флотов.