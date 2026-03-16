Отражена атака на Москву еще одного беспилотника – Собянин

Системой ПВО Минобороны уничтожен еще один вражеский БПЛА, направленный на столицу России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин днем в понедельник, 16 марта.

С минувшей субботы город находится под непрерывной атакой Киева при помощи боевых беспилотников. За прошедшие двое суток военнослужащие подразделений ПВО МО РФ ликвидировали уже 167 БПЛА на подлете к Москве. Всего же за это время на первой и второй линиях обороны столичного региона силы ПВО сбили более 250 начиненных взрывчаткой вражеских дронов.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков",

– написал Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник

