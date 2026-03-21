Россиянина со спасателем унесло в открытый океан на Филиппинах

Тела обоих нашли только спустя 11 часов

Российский турист погиб на Филиппинах: его унесло в океан, и спасатель утонул вместе с ним. Трагедия произошла на популярном пляже Пука Бич на острове Боракай.

Россиянин решил искупаться, но мощное отбойное течение потащило его в открытое море. Спасатель бросился на помощь, однако спасти мужчину не смог – по предварительным данным, он не успел надеть на тонущего жилет. Тела обоих нашли только через 11 часов.

Пука Бич давно известен опасными течениями и сильными волнами из-за пролива между островами. Туристов предупреждают, но многие игнорируют риски и заходят в воду в запрещённых зонах. Людей уносит либо на скалы, либо в открытый океан.

Это не первый случай гибели российских туристов в Юго-Восточной Азии. В 2023 году в Таиланде на острове Пханган утонул диджей Павел Штаер. Он упал в воду в состоянии алкогольного опьянения, очевидцы пытались его спасти, однако он отчаянно сопротивлялся. Тело нашли через сутки.