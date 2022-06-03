Вирус унес жизни 78 человек

Резко обострившаяся из-за распространения COVID-19 эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется. Темпы заражения заметно снизились, однако пока далеко не равны нулю. Так, за прошедшие 24 часа в нашей стране заразились 4 188 человек.



Наглядным показателем, по которому можно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в российских субъектах, является количество госпитализаций. Пальму первенства по этому показателю держит Москва, там специализированная помощь за сутки потребовалась 151 пациенту. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в этом городе госпитализировали 111 человек. Третье место – за Свердловской областью, здесь скорая помощь увезла 62 зараженных.

При этом за минувшие сутки медицинским экспертам удалось полностью вылечить 5 234 человека. К сожалению, 78 пациентов скончались.