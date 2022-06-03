Статистика по коронавирусу в России на 3 июня

Статистика по коронавирусу в России на 3 июня
Кадр: www.youtube.com
продолжениеСтатистика по коронавирусу в России на 4 июня
Вирус унес жизни 78 человек

Резко обострившаяся из-за распространения COVID-19 эпидемиологическая обстановка постепенно стабилизируется. Темпы заражения заметно снизились, однако пока далеко не равны нулю. Так, за прошедшие 24 часа в нашей стране заразились 4 188 человек.

Наглядным показателем, по которому можно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в российских субъектах, является количество госпитализаций. Пальму первенства по этому показателю держит Москва, там специализированная помощь за сутки потребовалась 151 пациенту. На втором месте расположился Санкт-Петербург, в этом городе госпитализировали 111 человек. Третье место – за Свердловской областью, здесь скорая помощь увезла 62 зараженных.

При этом за минувшие сутки медицинским экспертам удалось полностью вылечить 5 234 человека. К сожалению, 78 пациентов скончались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
новости партнеров

Китай нашел хитрый способ вступиться за Россию

О планах Пекина разузнали американские журналисты

Путин назвал простой способ вывезти из Украины зерно

Решение проблемы очевидно, указал глава РФ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей