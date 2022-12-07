Статистика по коронавирусу в России на 7 декабря

Прирост заражений уменьшился

За минувшие сутки количество заболевших ковидом в России увеличилось на 6 935. Было зафиксировано 1 556 госпитализаций, вызванных осложнениями во время заболевания. Число людей, которые смогли выздороветь, по данным на 7 декабря, составляет 6 794. Суточное число смертей – 58, передает Оперштаб.

Всего в стране выявили более 21,6 млн случаев заражений коронавирусом. Из них 21 млн – выздоровления, а 392,4 тыс – смертельные исходы. 

Несмотря на прошедшие три года с начала пандемии, расследование о причинах происхождения инфекции так и не завершилось. Официальная версия о естественной природе вируса подвергается сомнениям. Один из ученых заявил, что, вероятно, к разработке инфекции имеет отношение США. Теперь, сообщает телеканал "360", он обвиняет ФБР в преследовании. 

Источник: Оперативный штаб
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