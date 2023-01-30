Статистика по коронавирусу в России на 30 января

Всего от инфекции погибло более 395 тыс человек

Суточный прирост заражений ковидом, по данным на 30 января 2023 года, составил 5 979. Сообщается о 380 пациентах, которые попали в больницы с подтвержденным диагнозом. Было также выявлено 3 861 выздоровление и 38 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией, передает Оперштаб.

Общее число заражений COVID-19 в России доросло до 21,9 млн, а выздоровлений до 21,3 млн. От последствий скончались 395 тыс граждан.

Ранее вспышка заболеваемости ковидом была снова зарегистрирована в Китае. Однако к концу января ситуация стабилизировалась, сообщает RT

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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