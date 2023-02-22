Статистика по коронавирусу в России на 22 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 22 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает распространяться по территории нашей страны

В последнее время темпы ежедневного прироста новых заразившихся COVID-19 серьезно тревожат профильных экспертов и простых жителей нашей страны. Зараза снова активизировалась и вселяет понятное беспокойство. Известно, что только за вчерашний день в России заболели еще 13 954 человека.

При этом, как и ранее, наибольшее число инфицированных зафиксировано в российской столице. За сутки доктора Первопрестольной обнаружили 3 093 заболевших COVID-19. Следом идет Северная столица, в Петербурге соответствующий показатель составляет 1 383 зараженных. Третье место досталось Самарской области, в этом субъекте РФ заболели 774 человека.

Медики, не покладая рук борются с инфекцией. За вчерашний день им удалось полностью вылечить 15 408 пациентов. К сожалению из-за последствий заболевания жизни 34 россиян оборвались.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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