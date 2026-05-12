Мэр Москвы рассказал, как технологии ускоряют проектирование новых линий метро

Сергей Собянин: Mos.ru/wikimedia.org
Подземку возводят с помощью информационного моделирования

В Москве при проектировании метро начали активно использовать современные цифровые технологии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

В частности, речь идет о технологиях информационного моделирования, которые начали активно развивать с 2022 года. С их помощью создаются цифровые двойники будущих объектов метрополитена с полной информацией о размерах, материалах и строительных характеристиках.

Как отметил градоначальник, новые технологии позволяют одновременно работать над проектом сразу нескольким специалистам, быстро вносить изменения и проверять технические решения.

Кроме того, система помогает делать процесс проектирования более прозрачным. Все замечания и корректировки формируются прямо внутри трехмерной модели без потери данных.

Сейчас технологии информационного моделирования применяются при разработке сразу нескольких линий метро – Рублево-Архангельской, Бирюлевской, а также второго этапа Троицкой линии.

Для участка "Шелепиха" – "Новорижская" Рублево-Архангельской ветки уже создали более 370 цифровых моделей. Всего для московского метро специалисты разработали около 600 цифровых двойников, сообщил мэр города.

Источник: Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере "Макс" ✓ Надежный источник

