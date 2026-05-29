Сергей Собянин рассказал о модернизации производства лифтов в Москве

Расположенный на Рязанском проспекте в Москве Карачаровский механический завод, основанный в 1950 году, смог выйти из глубокого кризиса и сегодня проходит масштабное обновление. Несколько лет назад предприятие оказалось в крайне сложном положении: накапливались долги, оборудование стремительно устаревало, объемы производства сокращались, а более тысячи сотрудников рисковали потерять работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что город взял предприятие под свой контроль, чтобы сохранить одного из ключевых производителей лифтового оборудования в стране. Он отметил, что власти не только смогли предотвратить массовые увольнения, но и приступили к расширению штата, модернизации производства и выпуску новых моделей лифтов.

Кроме того, завод получил статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва". Также Собянин сообщил, что предприятие постепенно отказывается от китайских комплектующих и переходит на российские детали, включая продукцию собственного производства.

"Правительство Москвы стало владельцем предприятия, чтобы сохранить одного из лидеров лифтостроительной отрасли", – подчеркнул в своем канале в мессенджере "Макс" Собянин.

В 2025 году на заводе стартовала масштабная программа технического переоснащения. Производственные участки оснастили современными токарными и фрезерными станками с числовым программным управлением. Для металлообработки закупили высокоточные лазерные комплексы московского производителя "Лассард".

Одновременно предприятие организовало обучение сотрудников работе на новой технике. Работники, многие годы использовавшие устаревшее оборудование, получили возможность освоить современные технологии и повысить квалификацию. В результате проведенной модернизации производительность труда на заводе по итогам 2025 года выросла на 7,6 процента.