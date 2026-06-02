Собянин: Бирюлевская линия метро улучшит транспортное обслуживание 1 млн человек

В Москве началось возведение левого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты" строящейся Бирюлевской линии метро. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что Бирюлевская линия станет уже седьмой новой веткой метрополитена, появившейся на карте города за последние годы. Он отметил, что после запуска линия улучшит транспортное обслуживание более чем миллиона жителей восьми районов столицы – ежедневный пассажиропоток превысит 165 тысяч человек. Об этом глава города рассказал в мессенджере "Макс".

Тоннелепроходческому комплексу "Елена" диаметром шесть метров предстоит пройти участок длиной 1,49 километра. Максимальная глубина работ достигнет 29 метров.

Ранее, в апреле 2026 года, началась проходка правого тоннеля между станциями "ЗИЛ" и "Остров мечты". Завершить строительство обоих тоннелей планируется в 2027 году.

Первая очередь Бирюлевской линии протянется от станции "ЗИЛ" до станции "Курьяново". Ее длина составит 8,65 километра, на участке разместятся четыре станции. Благодаря этому более 200 тысяч жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон и Печатники получат метро рядом с домом.

Открытие первой очереди линии запланировано на 2028 год, а полностью Бирюлевскую линию планируют запустить в 2029 году.