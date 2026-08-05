Товарооборот Подмосковья с Китаем за шесть лет вырос почти втрое

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"Китай является одним из наших основных торговых партнёров. В первом квартале 2026 года на долю Подмосковья пришлось около 8% от общего объёма российского внешнего товарооборота с КНР", – заявила зампред Зиновьева.
В третьем квартале этого года в Красногорске откроется новая очередь бизнес-парка "Гринвуд" площадью 28 тысяч квадратных метров с инвестициями более 4 млрд рублей. Парк, реализуемый китайской корпорацией "Чэнтун Интернэшнл", уже принимает более 400 компаний из 14 стран, из которых свыше 170 представляют Китай.
В четвёртом квартале в Воскресенске планируется запустить завод по производству гепарина натрия с инвестициями свыше 1 млрд рублей. Проект реализует китайская компания "Северный океан", которой в аренду предоставлен земельный участок в 14 гектаров по программе "Земля за рубль". На предприятии будут созданы около 300 рабочих мест. Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ в 2023 году.
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