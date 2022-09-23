Выдающийся командир, тактик и стратег: Пригожин о погибшем соавторе фильма "Лучшие в аду" Алексее Нагине

Павшего бойца посмертно удостоили звания Героя России

В съемках кинокартины "Лучшие в аду", которую вскоре покажут на телеэкранах, принимал участие Алексей Нагин. Недавно он героически погиб при выполнении задач СВО. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, выступившего в роли создателя фильма, Нагин был настоящим героем.



"В фильме "Лучшие в аду" скрупулезно описан один из боев, которым руководил Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег, который не стеснялся с автоматом в руках сходить в бой, чтобы, как и прежде, побыть на месте командира штурмовых групп. Он погиб 20 сентября и посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".

При этом он подчеркнул, что Россия могла бы стать по-настоящему великой, если бы многие брали пример с Нагина. Для этого достаточно, чтобы каждый руководитель или командир почаще бы общался с народом или периодически брал в руки автомат и шел в окопы.

Фильм "Лучшие в аду" от создателей киноленты "Солнцепек" посвящен новейшей истории России и описывает разворачивающиеся в Донбассе события. За стуки трейлер к блокбастеру посмотрели более полумиллиона человек. Однако когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно.

