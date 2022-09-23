Выдающийся командир, тактик и стратег: Пригожин о погибшем соавторе фильма "Лучшие в аду" Алексее Нагине

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В съемках кинокартины "Лучшие в аду", которую вскоре покажут
на телеэкранах, принимал участие Алексей Нагин. Недавно он героически погиб при
выполнении задач СВО. По словам предпринимателя Евгения Пригожина, выступившего
в роли создателя фильма, Нагин был настоящим героем.
"В фильме "Лучшие в аду" скрупулезно описан один из боев, которым руководил Алексей Нагин – выдающийся командир, тактик и стратег, который не стеснялся с автоматом в руках сходить в бой, чтобы, как и прежде, побыть на месте командира штурмовых групп. Он погиб 20 сентября и посмертно удостоен звания Героя Российской Федерации", – приводит слова бизнесмена пресс-служба компании "Конкорд".
При этом он подчеркнул, что Россия могла бы стать по-настоящему великой, если бы многие брали пример с Нагина. Для этого достаточно, чтобы каждый руководитель или командир почаще бы общался с народом или периодически брал в руки автомат и шел в окопы.
Фильм "Лучшие в аду" от создателей киноленты
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