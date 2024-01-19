Почему вторые браки распадаются чаще

Обретение семейного счастья – не такая простая задача

Сегодня многие взрослые люди уже имеют за плечами расторжение брака, а то и несколько разводов. При этом человек всегда стремится найти вторую половинку, с которой сможет разделить все тяготы и радости жизни. Любопытные результаты получили американские ученые. Выяснилось, что вторые браки распадаются чаще, чем первые.



Эксперты отмечают, что есть несколько причин, из-за которых человек, расторгнувший первый брак, еще проще разрывает второй. Так, бытовые проблемы усугубляются из-за наличия детей от предыдущих отношений. Воспитывать таких наследников сложнее. Начинаются конфликты между детьми и отчимами или мачехами, что может испортить отношения в семье.



Кроме того, обостряется финансовый вопрос. Люди могут быть обязаны выплачивать алименты, что нередко подрывает семейный бюджет. Материальные трудности очень часто приводят к разрыву отношений.



Помимо прочего, взрослые мужчины и женщины, уже один раз разорвавшие брак, проще относятся к созданию новых пар. Они хорошо знают, что после развода конец света не наступает, и если чувствуют себя некомфортно в отношениях, готовы пробовать снова и снова. Также с возрастом люди становятся более придирчивыми к партнеру.



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