Почему вторые браки распадаются чаще

Почему вторые браки распадаются чаще
Фото: www.unsplash.com
Обретение семейного счастья – не такая простая задача

Сегодня многие взрослые люди уже имеют за плечами расторжение брака, а то и несколько разводов. При этом человек всегда стремится найти вторую половинку, с которой сможет разделить все тяготы и радости жизни. Любопытные результаты получили американские ученые. Выяснилось, что вторые браки распадаются чаще, чем первые.

Эксперты отмечают, что есть несколько причин, из-за которых человек, расторгнувший первый брак, еще проще разрывает второй. Так, бытовые проблемы усугубляются из-за наличия детей от предыдущих отношений. Воспитывать таких наследников сложнее. Начинаются конфликты между детьми и отчимами или мачехами, что может испортить отношения в семье.

Кроме того, обостряется финансовый вопрос. Люди могут быть обязаны выплачивать алименты, что нередко подрывает семейный бюджет. Материальные трудности очень часто приводят к разрыву отношений.

Помимо прочего, взрослые мужчины и женщины, уже один раз разорвавшие брак, проще относятся к созданию новых пар. Они хорошо знают, что после развода конец света не наступает, и если чувствуют себя некомфортно в отношениях, готовы пробовать снова и снова. Также с возрастом люди становятся более придирчивыми к партнеру.

Ранее стало известно, у каких знаков зодиака должен измениться семейный статус 2024-м году.

Источник: Yourtango

Названы новые жертвы "проклятия" Разина

Продюсер твердо уверен, что задержанный актер Руденко пострадал, потому что не послушал его

Труп в ванной отеля: умер заслуженный артист России

Тело пролежало в номере целые сутки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей