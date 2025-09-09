Новый сквер открылся на территории усадьбы «Лыткарино» в Подмосковье

Курс рубля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский приняли участие в открытии нового сквера на территории усадьбы "Лыткарино" в городском округе Лыткарино Подмосковья.
По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Московской области, в рамках благоустройства в сквере установили бюст первому наставнику Петра I – Никите Зотову, а также обустроили амфитеатр, ротонду, детскую и спортивную площадки, зону для шахмат, аллеи, розарий и систему освещения.
Сквер создан на месте аварийного детского сада, снесённого по обращениям жителей. Работы проводились по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Наша задача – обновлять все, что требует реставрации. Такие пространства привлекают туристов и позволяют детям узнавать историю",
– отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам Мединского, открытие парка стало возможным благодаря совместной работе музейного сообщества и властей региона. Он также подчеркнул, что усадьба "Лыткарино" – исторически значимое место.
Как рассказали в пресс-службе подмосковного правительства, сейчас в усадьбе действует историко-краеведческий музей, а благоустроенная территория используется для экскурсий и культурных мероприятий.
В Московской области насчитывается более 4,5 тыс. объектов культурного наследия, в том числе свыше 1,2 тыс. федерального значения. За последние годы в регионе отреставрированы десятки усадеб и музеев.
