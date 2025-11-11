Почему стрелки часов идут слева направо

Почему стрелки часов идут слева направо
Фото: www.unsplash.com
Мало кто задумывался над этим вопросом

Движение стрелок по часовой стрелке – не просто традиция, а историческая закономерность, берущая начало еще в древности. Все началось с первых солнечных часов, созданных в Северном полушарии.

В то время люди определяли время по движению Солнца и тени. В северных широтах тень от солнечных часов перемещалась по кругу – слева направо. Именно это естественное направление и легло в основу привычного нам стандарта.

Когда позже появились механические часы, мастера просто повторили знакомую схему. Для жителей Северного полушария такое движение стрелок казалось логичным и естественным.

Любопытно, что если бы часы изобрели на юге Земли, все могло быть наоборот. Там тень от солнца движется в противоположную сторону – значит, стрелки, вероятно, крутились бы слева направо не вверх, а вниз.

Историки считают, что первые солнечные часы появились в Древнем Египте около пяти тысяч лет назад. Они долго оставались главным способом измерять время, пока в XIII веке в Европе не изобрели механические устройства.

С тех пор направление движения стрелок стало универсальным символом течения времени – таким же естественным, как восход Солнца на востоке и его закат на западе.

Источник: sibnet.ru ✓ Надежный источник

