Аллергологи назвали три шага, которые помогут подготовиться к сезону цветения

Атака пыльцы начинается уже сейчас, с приходом календарной весны

Аллергологи Джеффри Чамблисс и Мишель Фам дали советы, как встретить сезон цветения без мучений. Пыльца, по их словам, атакует в три волны: деревья – ранней весной, травы – с поздней весны до лета, сорняки – с конца лета до осени. Их рекомендации публикует The New York Times.

Шаг первый: вычислить врага

Важно понять, на что именно реакция, и отследить начало сезона. Зная, на какой вид пыльцы реагирует организм и когда начинается ее активная фаза, можно планировать профилактику и приём лекарств, пояснил врач.

Шаг второй: не ждать симптомов

Фам рекомендует начинать пить антигистаминные за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона. Это поможет блокировать гистамин заранее и снизить интенсивность зуда, чихания и заложенности носа, когда пыльца пойдёт валом.

Шаг третий: создать чистую зону дома

Специалисты советуют использовать очистители воздуха, проветривать в часы минимальной пыльцевой нагрузки (например, поздно вечером) и не стесняться носить маску на улице. Верхнюю одежду лучше хранить отдельно от других вещей, чтобы не разносить аллерген по дому.