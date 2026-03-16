Аллергологи назвали три шага, которые помогут подготовиться к сезону цветения

Аллергологи Джеффри Чамблисс и Мишель Фам дали советы, как встретить сезон цветения без мучений. Пыльца, по их словам, атакует в три волны: деревья – ранней весной, травы – с поздней весны до лета, сорняки – с конца лета до осени. Их рекомендации публикует The New York Times.
Важно понять, на что именно реакция, и отследить начало сезона. Зная, на какой вид пыльцы реагирует организм и когда начинается ее активная фаза, можно планировать профилактику и приём лекарств, пояснил врач.
Фам рекомендует начинать пить антигистаминные за две-четыре недели до предполагаемого начала сезона. Это поможет блокировать гистамин заранее и снизить интенсивность зуда, чихания и заложенности носа, когда пыльца пойдёт валом.
Специалисты советуют использовать очистители воздуха, проветривать в часы минимальной пыльцевой нагрузки (например, поздно вечером) и не стесняться носить маску на улице. Верхнюю одежду лучше хранить отдельно от других вещей, чтобы не разносить аллерген по дому.
