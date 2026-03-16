Москву атаковали 159 БПЛА за двое суток

Все вражеские беспилотники ликвидированы силами ПВО

На подлете к Москве уничтожено еще два БПЛА. Об этом мэр Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАХ в понедельник, 16 марта.

Сообщение об отражении силами ПВО Минобороны очередной атаки с воздуха появилось в канале мэра в 8:45 мск. Глава города уведомил, что на месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб.

При этом немногим ранее Собянин опубликовал информацию о ликвидации на подлете к Москве еще двух вражеских беспилотников. Всего же за последние двое суток защитники российской столицы отразили атаку 159 боевых БПЛА, направленных киевским режимом.