ИИ помог сократить время инспекции дефектов на дорогах Подмосковья на 70%

Автоматические комплексы с искусственным интеллектом, установленные на машины дорожных служб, позволили сократить среднее время инспектирования дефектов на региональных дорогах Подмосковья на 70%. Об этом стало известно на совещании губернатора региона Андрея Воробьева с составом областного правительства.

По данным властей Подмосковья, система, работающая с осени 2025 года, в онлайн-режиме анализирует видео, фиксирует ямы, мусор, состояние разметки и знаков, автоматически формируя дефекты в системе контроля и планирования работ. Это также помогает проводить инвентаризацию дорожных объектов.

"И федеральные, и региональные дороги особенно весной требуют нашего внимания. И, конечно, все, что касается ямочного ремонта – задача оперативно начать этот процесс и сопровождать уже в течение всего сезона. Почти 50 тыс. ям дорожники уже устранили", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марата Сибатулина, в прошлом году удалось оцифровать ямы на подмосковной дорожной сети.



Сейчас, добавил министр, задействовано 10 камер, две подрядные организации уже применяют технологию. Основной приоритет на этот год – использование камер на муниципальной сети, заключил Сибатулин.

По данным Минтранса Московской области, в весенний план работ также входит уборка мусора, приведение в порядок 13,5 тыс. остановок, обочин, тротуаров, шумозащитных экранов и нанесение разметки. До 1 мая обновят разметку на центральных дорогах, до 8 мая – у мест воинской славы, до 1 июня – на пешеходных переходах в городах.

На особом контроле у ведомства находятся 4 тыс. мостов. Конструкции обследуют, проведут уборку мусора, ремонт ям и покраску ограждений. В случае необходимости поврежденные элементы заменят.