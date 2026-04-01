Первый в России музей пластических фигур: когда открытие и что ждет гостей

В Москве появится музей пластических фигур. Открытие первой в России галереи выдающихся деятелей отечественной истории и знаменитых современников в формате гиперреалистичного искусства состоится 11 апреля в парке "Зарядье".

По словам главы столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, музей пластических фигур "Историал. Коллекция" станет первым в нашей стране крупным выставочным проектом. Здесь будет представлено около 50 силиконовых фигур, имеющих удивительное сходство с оригиналами. Чтобы добиться этого, авторы прибегли к помощи ИИ и других современных технологий.

Вместе с тем, создатели выставки подчеркивают: зрители увидят не просто изваяния Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Никиты Михалкова и Владислава Третьяка, а их переосмысление в новой реальности.

"Мы переодеваем историю в современность, сохраняя характер, меняя язык формы и давая героям прошлого гардероб сегодняшнего дня",

– пояснила художник по костюмам Оксана Шевченко, отметив при этом, что некоторые образы предстанут в максимально точной исторической стилистике.

