Первый в России музей пластических фигур: когда открытие и что ждет гостей

Фото: mos.ru/ пресс-служба Департамента культуры Москвы
Продажа билетов открыта в сервисе "Мосбилет"

В Москве появится музей пластических фигур. Открытие первой в России галереи выдающихся деятелей отечественной истории и знаменитых современников в формате гиперреалистичного искусства состоится 11 апреля в парке "Зарядье".

По словам главы столичного Департамента культуры Алексея Фурсина, музей пластических фигур "Историал. Коллекция" станет первым в нашей стране крупным выставочным проектом. Здесь будет представлено около 50 силиконовых фигур, имеющих удивительное сходство с оригиналами. Чтобы добиться этого, авторы прибегли к помощи ИИ и других современных технологий.

Вместе с тем, создатели выставки подчеркивают: зрители увидят не просто изваяния Петра I и Юрия Гагарина, Александра Пушкина и Владимира Высоцкого, Никиты Михалкова и Владислава Третьяка, а их переосмысление в новой реальности.

"Мы переодеваем историю в современность, сохраняя характер, меняя язык формы и давая героям прошлого гардероб сегодняшнего дня",

– пояснила художник по костюмам Оксана Шевченко, отметив при этом, что некоторые образы предстанут в максимально точной исторической стилистике.

Купить билет на выставку без очереди и без наценки на выставку уже можно через сервис "Мосбилет".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
