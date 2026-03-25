Собянин: Москва поставила рекорд по посещаемости культурных учреждений

Москва по праву имеет репутацию культурной столицы мира. На сегодняшний день она входит в топ-3 городов планеты мира по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей. О том, как Москва планирует поддерживать столь высокую планку, рассказал мэр Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, в 2025 году московские учреждения культуры приняли рекордное количество посетителей – 340 миллионов. В том числе москвичи и гости столицы более 5 млн раз побывали в театрах, 2,4 млн – на концертах, 19 млн – в музеях и выставочных залах. Но больше всего интерес публики вызывали мероприятия, которые проходили в парках культуры и отдыха: здесь число посещений составило 282,5 млн. В том числе это произошло благодаря проведению международного открытого фестиваля "Театральный бульвар".

В 2026 году Москва вновь распахнет двери для актерских трупп из разных городов страны и даже других государств. Планируется, что фестиваль "Театральный бульвар", как и в прошлом году, будет проходить в рамках проекта "Лето в Москве" в течение всего летнего сезона.

Кроме этого, в планах Москвы: проведение международной выставки "Терракотовые воины: наследие первого императора" в Государственном историческом музее; открытие всесезонного этнографического культурно-развлекательного комплекса "Город Зодчества" в "Коломенском"; завершение создания креативного кластера на кинозаводе "Москино" с уникальным павильоном для подводных съемок.

Обновление затронет театры Оперетты, Олега Табакова, Моссовета, Сатиры, а также Парк Горького, "Сокольники", парк имени Юрия Лужкова, музеи-заповедники "Коломенское" и "Кузьминки-Люблино", усадьбу "Останкино", Сад имени Баумана.

На ВДНХ в рамках создания Биокластера откроются новые площадки, в том числе "Мир динозавров", "Флоратопия" и др.

Многие исторические объекты и памятники будут отреставрированы и приведены в первозданный вид.

