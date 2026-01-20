Русские сказки в 3D, скульптуры из бересты и платье Людмилы Гурченко: главные артефакты выставки "Уникальная Россия" в 2026 году

Курс рубля
VI Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия" пройдет с 23 января по 8 февраля 2026 года в выставочном центре "Гостиный двор". Крупнейшая экспозиция традиционных и современных искусств в стране объединит более 4000 участников из 77 регионов России, которые привезут в Москву свои работы, чтобы очаровать и удивить ценителей искусства, коллекционеров, искусствоведов, исследователей национальных традиций и истории.
В числе экспонатов выставки:
На выставке "Уникальная Россия" посетители смогут увидеть и приобрести выдающиеся изделия народных художественных промыслов, неповторимые работы художников, мастеров декоративно-прикладного искусства – керамистов, эмальеров, кожевников, кузнецов, скульпторов, дизайнеров одежды; познакомятся с современными видами искусства, использующими инновационные технологии.
В числе экспонатов – множество необычных изделий, таких как картины из кожи, украшения из кости мамонта и даже "одуванчиков".
