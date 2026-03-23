"Индия. Ткань времени": в "Царицыне" проходит выставка об индийском хлопке и текстильной традиции

Фото: mos.ru/ И.Захаров
Москвичей приглашают посетить выставку "Индия. Ткань времени" в музее-заповеднике "Царицыно". В экспозиции представлены свыше 300 образцов тканей и костюмов из коллекций российских музеев и частных собраний, а также уникальные экспонаты Национального музея ремесел в Дели – их впервые привезли в Россию. Проект раскрывает многовековую историю индийского текстильного искусства и демонстрирует его влияние на модные тенденции разных эпох.

Посетители познакомятся с древними техниками окрашивания и вышивки, которые сохранились до наших дней. Например, техника двойной икат требует особой точности: мастер заранее продумывает орнамент, обвязывает участки нитей специальной веревкой, поочередно погружает их в красители разных оттенков, а узор окончательно проявляется только в процессе ткачества. Еще один традиционный метод – бандхани, когда на шелковой ткани завязывают крошечные узелки, окрашивают материал, а после развязывания получают сложный точечный орнамент.

На выставке можно увидеть и образцы вышивки белым по белому – средневековой технологии, создающей едва заметные, но выразительные узоры. Среди экспонатов – покрывало, мужские ангаркхи и свадебное платье начала XX века, выполненное по этой методике. Отдельные разделы посвящены дворцовой и народной вышивке: первая отличалась роскошью и использованием золотых нитей, вторая – простотой материалов и символическим смыслом орнаментов, которыми девушки украшали свое приданое.

Экспозиция показывает, как индийские ткани меняли европейскую моду. Например, ситцы с яркими узорами стали популярны в Европе еще в Средние века и со временем превратились в символ домашнего уюта. Легкий муслин вдохновил на создание платьев эпохи ампира, а дорогие кашмирские шали подчеркивали статус их обладательниц. Постепенно европейские мастера сами начали воспроизводить индийские орнаменты – так появился узор "пейсли", получивший название от шотландского города Пейсли, где развернулось одно из производств.

Выставка в Москве подчеркивает, как традиции далекой страны перекликаются с современными трендами и повседневным гардеробом, и дает возможность проследить путь от древних техник окрашивания до влияния индийской эстетики на современную мировую индустрию моды.

"Индия. Ткань времени" будет открыта до 12 апреля. Посетить экспозицию можно по билету в музей‑заповедник "Царицыно".

Источник: mos.ru
