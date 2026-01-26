На выставке в Музее Москвы представят 300 новогодних экспонатов из Китая

Экспозиция откроется в феврале

Глиняные фигурки эпохи династии Тан, изделия из золота и бронзы периода династии Мин, воздушные змеи из провинции Шаньдун – эти и другие экспонаты из Китая и российских музеев увидят москвичи, посетив выставку "Праздник весны. Новый год в старом Пекине". Она откроется 17 февраля в Музее Москвы.

Как рассказал глава столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, проект подготовлен совместно со Столичным музеем Китая. Из Поднебесной в Москву приедут уникальные образцы китайской культуры, в том числе работы одного из самых известных китайских художников XX века Ци Байши.

"Выставка станет важным событием в рамках развития межмузейных отношений между Россией и Китаем – одним из ключевых сегодня партнеров нашей страны в сфере международного культурного сотрудничества", - подчеркнул Фурсин.

Экспозиция расскажет посетителям о всех этапах традиционной подготовки к Новому году в Китае и собственно праздновании – от уборки дома до запуска фейерверков и небесных фонариков. Среди экспонатов будут представлены 12 зодиакальных глиняных фигурок эпохи династии Тан (618–907), изделия из золота и бронзы периода династии Мин (1368–1644), свиток, написанный правителем империи Цин Юнчжэном (1636/1644–1912) с иероглифом "Фу" (в переводе с китайского означает "счастье"), 10 воздушных змеев из провинции Шаньдун и новогодние картины, которые украшали Запретный город.

Среди российских музеев, которые поделятся своими сокровищами соответствующей тематики на время выставки: Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный музей искусства народов Востока, Государственный Эрмитаж, Государственный музей истории религии, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук и другие. Выставка организована Департаментом культуры Москвы в рамках цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев.

Ранее стало известно, что международный фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет с 16 февраля по 1 марта. Флагманской площадкой станет Манежная площадь и переход к площади Революции. А с 19 по 22 февраля в столице КНР состоится фестиваль "Московская Масленица в Пекине".