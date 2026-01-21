Благотворительные акции "Зимы в Москве": где и кому можно помочь

Курс рубля
В рамках главного сезонного проекта "Зима в Москве" в столице проходят различные благотворительные акции. Жители и туристы могут поддержать участников специальной военной операции (СВО), отправить подарки детям-сиротам, принести зоотовары для обитателей приютов.
Сбор гуманитарной помощи проходит на большинстве площадок "Зимы в Москве". Например, в ЮВАО посылки для бойцов СВО собирают возле катков в парке 850-летия Москвы, на Солдатской улице (дом 15) и Волгоградском проспекте (вблизи дома 181, корпуса 1). Пункты приема работают по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00. Принести можно продукты длительного хранения – консервы, конфеты, печенье, кофе, а также теплые носки, термобелье, средства личной гигиены и т.п.
Желающие могут продлить новогодние праздники подопечным некоммерческих организаций, приняв участие в акции "Добрая елка". Сделать это можно онлайн – нужно только зайти на сайт акции, выбрать категорию и заполнить заявку на исполнение мечты ребенка.
Юные москвичи могут узнать о деятельности волонтерских организаций, присоединивший к акции "Азбука волонтера". Занятия запланированы 24 января, 7 и 21 февраля на площадке проекта "Зима в Москве" на Коптевском бульваре (владение 18).
До конца зимы в городе будут работать павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Здесь также можно передать праздничные наборы для участников СВО и детей из новых регионов, товары для животных с прифронтовых территорий, оставшихся без хозяев. Один из таких павильонов – на Тверской площади – открыт ежедневно с 10:00 до 21:00.
На этих же площадках можно поучаствовать в другой благотворительной акции – "Ход добра" – и передать настольные игры для военнослужащих, которые проходят лечение в госпиталях.
"Зима в Москве" – большой городской проект, объединяющий спортивные, развлекательные, образовательные, благотворительные мероприятия, направленные на укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства и взаимной поддержки.
