К проекту "Зима в Москве" присоединились франчайзинговые сети

Многие компании участвуют в мероприятии не в первый раз

Более 50 сетевых организаций и франчайзинговых компаний сообщили о намерении участвовать в главном проекте сезона "Зима в Москве". Они подготовили для москвичей и туристов более 1,6 тыс. мероприятий на своих площадках, объявили о скидках или тематических акциях.

По оценке специалистов, участие в проекте – хороший маркетинговый инструмент, который не только помогает расширить клиентскую базу, но и укрепить репутацию. Поэтому многие компании участвуют в сезонных городских проектах регулярно, в том числе и такие известные бренды как сеть кофеен "Шоколадница", семейные кафе "Андерсон", рестораны "Якитория", "Бургер кинг", "Моремания", магазины товаров для животных "Зоозавр", салоны имидж-лабораторий "Персона" и др.

Присоединиться к проекту "Зима в Москве" можно на портале mos.ru – там нужно выбрать вариант "На своей территории". Предприниматели могут также организовать собственную брендированную зону или провести мероприятие на городских площадках. Все подробности – в специальном разделе "Время возможностей для бизнеса".

Предпринимателей, присоединившихся к проекту, ждет рекламная поддержка в СМИ, продвижение через сервисы Russpass, "Яндекс карты", "2ГИС" и подарок – зимний "Бизнес-бокс", где собраны инструментов для успешного развития своего дела.

Мероприятия главного сезонного проекта "Зима в Москве" стартовали 1 декабря и продлятся до 28 февраля.