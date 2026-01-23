Ярмарки желаний: торговые площадки "Зимы в Москве" приглашают за покупками

До конца февраля горожане могут посетить локации "Московских сезонов" с сувенирами, деликатесами и атмосферой праздника

Проект "Зима в Москве" продолжает радовать жителей и гостей столицы праздничными ярмарками. Пусть Новый год уже позади и все погрузились в рабочие будни, однако торговые площадки "Московских сезонов" открыты до конца февраля. Их уютные шале предлагают широкий выбор сувениров, а также и возможность согреться ароматными напитками, отведать необычные блюда и просто насладиться праздничной атмосферой.

На Манежной площади всегда оживленно. Здесь в торговых рядах "Московских сезонов" можно отыскать уникальные вещи: от самобытных сувениров и живописных картин до изысканных украшений для дома. Вниманию посетителей представлены изделия из эпоксидной смолы, керамики, фарфора, глины и дерева, а также изящные моссариумы – композиции из растений в стеклянных сосудах. Гастрономический ассортимент не уступает сувенирному: гости пробуют запеченную голень индейки "Зимний пир", утиную грудку "Зимняя охота" с клюквенным соусом, чечевичный крем‑суп "Теплая встреча". Для любителей северной кухни приготовлены деликатесы – колбаски и пельмени с олениной, томленое мясо кабана, строганина и уха из стерляди. Согревают в холода хвойно‑кедровый латте, раф "Щелкунчик" и таежный чай с ягодами, а на десерт подают банановые оладьи "Зимние забавы" или праздничные вафли "Конфетти".

На переходе от Манежной площади к площади Революции гостей ждут изделия из овечьей шерсти: теплые тапочки, носки, жилеты. Здесь же можно приобрести красивые свечи ручной работы. Кулинарная программа включает шашлыки из свинины и курицы, бараньи ребрышки, мясные стейки, а к чаю предлагают московские плюшки с сахарной корочкой или пышные вензели с топпингами.

Сладкоежек манит Столешников переулок, где угощают ванильными трубочками, блинами с яблоками и корицей, вафлями "Капризная принцесса" и яблоками в карамели. К десертам идеально подходят пряные напитки с апельсином и корицей, сбитень на сосновых шишках или мятное какао. В шале можно подобрать сладкие подарки: пряники, печенье, варенье в нарядных баночках.

На Тверской площади царит дух домашнего уюта: здесь продают ароматические свечи, керамику, фарфоровые фигурки, деревянные панно. Особого внимания заслуживает коллекция традиционной ватной кузьминской игрушки – со сказочными героями, деревенскими жителями, историческими персонажами, животными. В гастрономической линейке – салат с хурмой и гранатом, стейк из индейки "Рождественский пир", томленый кролик в кармашке, а из напитков — брусничный чай "Зимний экспресс" и рождественское какао. На десерт предлагают мандариновый трайфл и вафли "Щелкунчик".

Окружные площадки тоже не уступают в разнообразии. На улице Хачатуряна – богатый выбор предметов для декора и игрушек, на Городецкой улице – интерьерные подушки, в проезде Серебрякова – деревянные изделия и лесные композиции на спилах. На улице Перерве пекут картофельные оладьи, в сквере у Гольяновского пруда можно попробовать стейк из тунца или лангустинов на гриле, а на Коптевском бульваре готовят вафли‑лолли.

Таким образом, праздничные ярмарки становятся местом теплых встреч, покупки необычных подарков и гастрономических открытий.