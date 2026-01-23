Ярмарки желаний: торговые площадки "Зимы в Москве" приглашают за покупками

Ярмарки желаний: торговые площадки "Зимы в Москве" приглашают за покупками
Фото: mos.ru/ Е.Самарин
До конца февраля горожане могут посетить локации "Московских сезонов" с сувенирами, деликатесами и атмосферой праздника

Проект "Зима в Москве" продолжает радовать жителей и гостей столицы праздничными ярмарками. Пусть Новый год уже позади и все погрузились в рабочие будни, однако торговые площадки "Московских сезонов" открыты до конца февраля. Их уютные шале предлагают широкий выбор сувениров, а также и возможность согреться ароматными напитками, отведать необычные блюда и просто насладиться праздничной атмосферой.

На Манежной площади всегда оживленно. Здесь в торговых рядах "Московских сезонов" можно отыскать уникальные вещи: от самобытных сувениров и живописных картин до изысканных украшений для дома. Вниманию посетителей представлены изделия из эпоксидной смолы, керамики, фарфора, глины и дерева, а также изящные моссариумы – композиции из растений в стеклянных сосудах. Гастрономический ассортимент не уступает сувенирному: гости пробуют запеченную голень индейки "Зимний пир", утиную грудку "Зимняя охота" с клюквенным соусом, чечевичный крем‑суп "Теплая встреча". Для любителей северной кухни приготовлены деликатесы – колбаски и пельмени с олениной, томленое мясо кабана, строганина и уха из стерляди. Согревают в холода хвойно‑кедровый латте, раф "Щелкунчик" и таежный чай с ягодами, а на десерт подают банановые оладьи "Зимние забавы" или праздничные вафли "Конфетти".

На переходе от Манежной площади к площади Революции гостей ждут изделия из овечьей шерсти: теплые тапочки, носки, жилеты. Здесь же можно приобрести красивые свечи ручной работы. Кулинарная программа включает шашлыки из свинины и курицы, бараньи ребрышки, мясные стейки, а к чаю предлагают московские плюшки с сахарной корочкой или пышные вензели с топпингами.

Сладкоежек манит Столешников переулок, где угощают ванильными трубочками, блинами с яблоками и корицей, вафлями "Капризная принцесса" и яблоками в карамели. К десертам идеально подходят пряные напитки с апельсином и корицей, сбитень на сосновых шишках или мятное какао. В шале можно подобрать сладкие подарки: пряники, печенье, варенье в нарядных баночках.

На Тверской площади царит дух домашнего уюта: здесь продают ароматические свечи, керамику, фарфоровые фигурки, деревянные панно. Особого внимания заслуживает коллекция традиционной ватной кузьминской игрушки – со сказочными героями, деревенскими жителями, историческими персонажами, животными. В гастрономической линейке – салат с хурмой и гранатом, стейк из индейки "Рождественский пир", томленый кролик в кармашке, а из напитков — брусничный чай "Зимний экспресс" и рождественское какао. На десерт предлагают мандариновый трайфл и вафли "Щелкунчик".

Окружные площадки тоже не уступают в разнообразии. На улице Хачатуряна – богатый выбор предметов для декора и игрушек, на Городецкой улице – интерьерные подушки, в проезде Серебрякова – деревянные изделия и лесные композиции на спилах. На улице Перерве пекут картофельные оладьи, в сквере у Гольяновского пруда можно попробовать стейк из тунца или лангустинов на гриле, а на Коптевском бульваре готовят вафли‑лолли.

Таким образом, праздничные ярмарки становятся местом теплых встреч, покупки необычных подарков и гастрономических открытий. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

"Хозяин сказал": что известно о новой встрече Зеленского и Трампа

Визит главы киевского режима в Давос стал показательным

"Со мной неинтересно?" Поездка Зеленского в Давос закончилась позорным конфузом

Политик-комик попал в неприятную ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей