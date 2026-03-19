Московские компании поставляют широкую линейку товаров на рынок Белоруссии

Фото: АГН Москва/ Кузьмичёнок Василий
Развивать деловые связи помогает МЭЦ

Сотрудничество Москвы с Республикой Беларусь в торгово‑экономической сфере продолжает укрепляться. По итогам 2025 года Белоруссия вошла в число лидеров по импорту московской продукции. Столичные предприниматели поставляют в соседнее государство широкий ассортимент товаров: от высокотехнологичных изделий и радиооборудования до продуктов питания, а также оказывают услуги в разных сферах. Партнерство успешно развивается во многом благодаря поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ).

Объем контрактов, заключенных московскими компаниями с белорусскими партнерами при содействии МЭЦ, по итогам 2025 года достиг 1,6 млрд рублей. Центр помогает бизнесу не только выходить на рынок Беларуси, но и закрепляться на нем, выстраивая долгосрочные связи. Например, одна из столичных фирм благодаря участию в акселерационной программе "Экспортный менторинг" поставит в Беларусь лицензионное программное обеспечение.

Еще один успешный кейс связан с участием московских предприятий в международной выставке информационно‑коммуникационных технологий TIBO в рамках программы Made in Moscow. В ходе мероприятия удалось заключить с белорусским контрагентом сделку на поставку ГНСС‑приемника – специального радиооборудования для точного определения координат через спутниковые системы.

За последние годы МЭЦ организовал для столичных компаний участие в двух международных выставках и трех бизнес‑миссиях в Беларуси, в том числе реверсной – она позволила белорусским предпринимателям встретиться с московскими партнерами. В июне запланирована новая бизнес‑миссия МЭЦ в Минске: на ней московские производители представят потенциальным клиентам высокотехнологичную продукцию.

МЭЦ, созданный в 2017 году по инициативе правительства Москвы, предлагает предпринимателям свыше 30 мер поддержки. В их числе образовательные программы для разработки экспортных стратегий, содействие в продвижении за рубежом – через выставки, бизнес‑миссии и маркетплейсы, – а также финансовая помощь в виде грантов и льготных кредитов. Работу центра курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
