Собянин: Москва становится центром креативных индустрий стран БРИКС

Фото: foto.mos.ru
Российская столица претендует на звание главного центра в этой отрасли среди стран развивающихся экономик

Вклад креативных индустрий в валовый региональный продукт Москвы по итогам 2025-го составил 11%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи с российский лидером глава города озвучил итоги социально-экономического развития Москвы и планы по реализации национальных проектов на ближайшие годы. 

"На самом деле, сегодня креативные индустрии Москвы достигли уже 11 процентов вклада в экономику: это информационные технологии, кино, видео, медиа и так далее. Это уже серьезная экономика", – отметил мэр Москвы.

Город с уверенностью претендует на звание главного центра перспективных отраслей креативных индустрий для стран БРИКС и Глобального Юга. Предварительная оценка по общей выручке по итогам 2025 года превысит 7,7 трлн рублей. А вклад в валовый региональный продукт вырастет в 1,75 раза по сравнению с 2019-м годом.

На Москву приходится свыше половины добавленной стоимости креативных индустрий России. Город вносит ключевой вклад в достижение национальной цели, установленной президентским указом. В соответствии с ней доля креативных индустрий в ВВП России должна составить минимум 6%.

Приоритетные отрасли креативных индустрий – кино, производство видеоигр, мода, медиа и анимация. Город оказывает участникам ранка финансовую поддержку, реализуя программы стимулирования экспорта отечественных продуктов в страны Азии и БРИКС, а также создает специализированную инфраструктуру.

Источник: Канал Мэра Москвы в мессенджере MAX ✓ Надежный источник
