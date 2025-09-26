Туризм в Москве обеспечивает дополнительное потребление более чем в 40 отраслях

Количество туристов превысило допандемийные показатели

Каждый рубль, вложенный в столичную индустрию гостеприимства, приносит в бюджет 3,12 рубля. Такие данные озвучили эксперты московского Комитета по туризму и НИУ "Высшая школа экономики" накануне Всемирного дня туризма.

Согласно исследованию, сфера гостеприимства обладает высоким мультипликативным эффектом – она обеспечивает дополнительное потребление более чем в 40 отраслях. Спрос, возникающий за счет развития туризма, способствует созданию рабочих мест. В Москве эти эффекты проявляются особенно заметно. В частности, в столице мультипликатор валовой добавленной стоимости в сфере туризма составляет 3,85, тогда как в среднем по России этот показатель равен 3,4.

"Такие высокие показатели объясняются не только ростом турпотока в столицу, но и ростом экономической активности путешественников. Рост конечного спроса на туристические услуги автоматически запускает цепную реакцию в смежных отраслях, усиливая общий экономический мультипликативный эффект",

– пояснила начальник управления программно-целевого планирования Комитета по туризму города Москвы Ольга Нечаева.

Директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти ИГМУ НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, в свою очередь, отметила, что при оценке влияния турсектора на экономику невозможно его рассматривать изолированно, поскольку его развитие влияет на продукцию смежных отраслей – недвижимость, общественное питание, транспорт и пр. "Туристический сектор не только выступает непосредственным потребителем ресурсов, но и создает цепочки производственных и потребительских связей, вовлекая в экономический оборот значительное число отраслей-поставщиков", – говорит эксперт.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Москву посетили 26 миллионов человек, что превысило допандемийные показатели.