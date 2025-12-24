Собянин: Сделаем Москву центром креативных индустрий стран БРИКС

Столица станет центром моды и дизайна

Москва нацелена на развитие креативного сектора и планирует занять лидирующие позиции в сфере моды, дизайна и других смежных направлений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, подводя итоги работы городского правительства.

"Также в повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС", – сообщил мэр.

Ранее в рамках того же отчета Сергей Собянин напомнил, что Москва уже входит в число крупнейших экономических центров мира и занимает второе место по объему экономики среди мегаполисов, что создает прочную основу для дальнейшего роста.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

Главе сухопутных сил НАТО предрекли гибель в случае удара по Калининграду

Генерала уничтожат вместе с его командным пунктом, считают в США

SC: Зеленский создаст из выделенных 90 млрд евро "резервный фонд" для побега

Президенту Украины нужно перестраховаться и откупиться деньгами, когда "придет время"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей