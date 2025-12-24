Собянин: Сделаем Москву центром креативных индустрий стран БРИКС

Столица станет центром моды и дизайна

Москва нацелена на развитие креативного сектора и планирует занять лидирующие позиции в сфере моды, дизайна и других смежных направлений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы, подводя итоги работы городского правительства.

"Также в повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС", – сообщил мэр.

Ранее в рамках того же отчета Сергей Собянин напомнил, что Москва уже входит в число крупнейших экономических центров мира и занимает второе место по объему экономики среди мегаполисов, что создает прочную основу для дальнейшего роста.