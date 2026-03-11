В Москве увеличили производство препаратов для сердца и сосудов — Собянин

Фармацевтическая отрасль пользуется поддержкой города

В прошлом году столичные предприятия повысили объем выпуска современных препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы на 79,8%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на сегодняшний день Москва является одним из лидеров страны по производству лекарств, а также разработке и внедрении наукоемких технологий полного цикла в фарминдустрии. Многие столичные препараты из списка жизненно важных поставляются в разные регионы России и даже за ее пределы. Среди них – средства для предотвращения инфарктов, инсультов, образования тромбов, для снижения артериального давления и пр. В частности, один из московских заводов в 2025 году отправил на экспорт более 550 тыс. упаковок оригинальных препаратов для лечения болезней сердца и сосудов.

Город, со своей стороны, предлагает производителям лекарственных препаратов большой комплекс мер поддержки – от налоговых преференций до инфраструктурных решений.

"Кроме того, в особой экономической зоне "Технополис Москва" работает один из крупнейших фармацевтических кластеров страны", - отметил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Москве уделяется значительное внимание такому направлению как биофарма, что позволяет находить новые эффективные решения для лечения различных сложных заболеваний, в том числе онкологии и редких генетических нарушений.