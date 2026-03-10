Столичный пищепром обеспечивает продуктами разные регионы России - Собянин

Московские производители расширяют объем и ассортимент выпускаемой продукции

Пищевая промышленность Москвы демонстрирует уверенный рост: по итогам 2025 года оборот отрасли увеличился на 12,3% в сопоставимых ценах. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что сегодня в столице производится буквально все: от молочных, мясных и хлебобулочных изделий до рыбной продукции, кондитерских товаров и детского питания, при этом ассортимент в каждой линейке довольно широкий. Более того, сегодня столичный пищепром обеспечивает потребности не только москвичей, но и жителей других регионов.

Ключевую роль в динамике отрасли в прошлом году сыграли предприятия мясной промышленности, производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, а также компании, выпускающие напитки. Особенно заметные результаты показали мукомольные заводы: их выручка по сравнению с 2024 годом выросла почти в полтора раза и достигла 24,7 млрд рублей.

Сейчас в Москве работает свыше 350 предприятий пищевой промышленности. Город создает условия для их развития – бизнесу доступно более 20 мер поддержки. Среди них, например, компенсация процентов по инвестиционным кредитам и предоставление земельных участков по льготной ставке для запуска новых производств. Такие инструменты помогают компаниям модернизировать оборудование, расширять мощности и внедрять современные технологии, что в итоге сказывается на качестве и ассортименте выпускаемой продукции.

Власти также поддерживают инфраструктурные проекты, способствующие укреплению отрасли. Так, в ТиНАО идет реализация первой очереди пищевого кластера, который позволит объединить производителей, оптимизировать логистику и наладить кооперацию между предприятиями. Кроме того, в прошлом году на западе столицы открылся первый профильный пищевой технопарк. Площадка призвана стать точкой притяжения для инновационных проектов в сфере продовольствия и предназначена для компаний, занимающихся разработкой и внедрением новых технологий, тестированием рецептур и масштабированием успешных решений.

Важно, что развитие пищевой промышленности остается одним из приоритетов городской экономики, ведь рост производства, поддержка бизнеса и создание специализированных площадок помогают укреплять продовольственную безопасность и расширять присутствие московской продукции на общероссийском рынке.