Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты

ТЕАТР

Мюзикл "Горе от ума"

Фото: пресс-служба

Мюзикл В. Баскина и Е. Муравьева в художественном обрамлении В. Шелькрота поставлен известным режиссером, признанным мэтром Г. Шапошниковым. Классические костюмы и декорации органично соединены с музыкальной партитурой и вокальными номерами, выдержанными в жанре мюзикла.

Где: Большая сцена Московского детского музыкального театра "Поколение", 1-я Новокузьминская ул., 1

Когда: 20 марта в 19:00 и 21 марта в 12:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль-концерт "Ниоткуда с любовью"

Фото: пресс-служба

Разговор трех мужчин от театра САМи. Сергей Шнырёв читает современных поэтов – Рыжего, Гандельсмана, Григорьева, Пригова, Рейна, Бродского. Заслуженный артист РФ – Сергей Чонишвили, голос которого знают все без исключения, читает произведения разных авторов, в том числе и свои собственные стихи. Харизматичный и брутальный герой народного артиста РФ Алексея Кравченко рассказывает о любви нежной, трепетной, единственной. Стихи переходят в собственную музыку Алексея и рассказ продолжает почти рок-н-ролл, неизменно приводящий зрителей в настоящий экстаз. Музыка Ансамбля 4'33" (композитор Денис Калинский) – энергия спектакля, его мощнейший драйвер, соавтор объемных и глубоких образов поэтических героев.

Где: Дом музыки, Театральный зал

Когда: 9 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Снежный вальс"

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 27 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Маленькие трагедии"

Спектакль вышел в феврале 2026 года и уже наделал много шума в театральном сообществе. Постановка – мощная режиссерская интерпретация “Маленьких трагедий” Пушкина от режиссера Владимира Мирзоева и хореографа Ксении Михеевой. Практически полное отсутствие декораций и сдержанные костюмы - сознательный выбор сценографа Алисы Меликовой, чтобы внимание зрителя было полностью сосредоточено на теле, голосе и лице актеров, световом и музыкальном сопровождении. Это постановка для тех, кто ценит актерскую школу, пластическую выразительность и интеллектуальный театр.

Где: Театр в Хамовниках, ул. Хамовнический Вал, 34, Москва

Когда: 10, 17 и 24 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Парфюмер"

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 21 марта в 20:00

Билеты на сайте

Категория 16+

"Без Есенина"

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 31 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" – одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 30 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 18 марта, 19:00

Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Игроки"

Фото: пресс-служба

Эта постановка уже давно идет на театральных подмостках. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы зрителям. Причина понятна: в этой постановке задействовано 8 талантливых и харизматичных актеров, у каждого из которых – загруженный график. Вот их имена: Иван Стебунов, Филипп Бледный, Илья Бледный, Алексей Демидов, Макар Запорожский, Владислав Гандрабура, Илья Коробко и Михаил Маликов. Они, словно виртуозы, играющие на музыкальных инструментах, плетут на сцене сложный и многогранный рисунок, заставляя зрителей затаить дыхание и следить за каждым их движением и словом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 14 марта в 19:30

Билеты на сайте

Категория 12+

Концерты

Большой праздничный концерт Стаса Михайлова

Фото: пресс-служба

8 марта – один из самых любимых праздников в нашей стране. Тема любви к женщине – основа репертуара большинства мужчин артистов, но, пожалуй, самым главным выразителем чаяний прекрасной половины является Стас Михайлов. В репертуаре народного артиста многолетние хиты, посвященные любимым женщинам: маме, супруге и дочерям. Неудивительно, что именно Стас Михайлов уже давно негласно стал главным артистом 8 марта. Его творчество как сублимация всех мужских признаний, сожалений, желаний порадовать и подарить все лишь ей одной, той самой и единственной. Все для тебя – говорят все мужчины нашей страны, а Стас Михайлов поет это на радость миллионам.

Где: Live Арена, Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145

Когда: 8 марта, 18:00

Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты рока"

Фото: пресс-служба

14 марта в Кремлевском дворце пройдет концерт оркестра "Русская Филармония" – "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. Новая жизнь вечных хитов в грандиозном гала-шоу. Короли рок-сцены Симоне Романато, Доминик Уоррен и Магнус Баклунд. Выступления этих зарубежных певцов всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. Специальный гость концерта – победитель шоу "Голос-8" Аскер Бербеков.

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Когда: 14 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"

Фото: пресс-служба

14 марта на сцене Кремлевского дворца вместе с оркестром "Русская Филармония" выступят итальянские певцы Кларисса Вики и Фабио Курто, а также финалисты шоу "Голос" и шоу "Ну-ка, все вместе" Марианна Савон и Эдвард Хачарян. В их исполнении прозвучат мегахиты звезд Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo, Эроса Рамаццотти и др. За дирижерским пультом – председатель жюри, лучший аранжировщик и дирижер Фестиваля "Сан-Ремо" Роберто Молинелли.

Где: Государственный Кремлевский Дворец

Когда: 14 марта, 15:00

Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 22 марта, 12:00

Билеты на сайте

Категория 0+

