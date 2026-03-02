Собянин: "Зима в Москве" продемонстрировала эффект от совместных усилий города и бизнеса

Мэр подвел итоги самого масштабного проекта прошедшего сезона

400 площадок по всему городу и 32 миллиона гостей – такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги очередного проекта "Зима в Москве", который длился весь зимний сезон и объединил более 57 тысяч развлекательных, культурных, спортивных и благотворительных мероприятий.

Итоги проекта впечатляют. Только за два первых месяца – декабрь и январь – выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составила 235,3 млрд рублей. Продажа товаров, представленных малым бизнесом в павильонах "Сделано в Москве", увеличилась вдвое. Совокупная выручка предпринимателей, бесплатно получивших места для торговли на фестивальных площадках "Московских сезонов", составила 350 млн рублей. В свою очередь, партнеры вложили в "Зиму в Москве" 1,5 млрд рублей и реализовали более 670 совместных проектов – это в два раза больше, чем даже летом 2025 года.

В результате, благодаря совместным усилиям города и бизнеса, москвичи и туристы получили яркие впечатления, прекрасное настроение, множество памятных фото, а также вкусных, практичных и красивых сувениров. А бренды – новых клиентов и рост узнаваемости и популярности.

Важно, что многие площадки проекта стали не только местом развлечений и отдыха, но и настоящими центрами поддержки и добрых дел.

"Так, на пунктах "Москва помогает" удалось собрать более 50 000 подарков, а во время благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" прошла ярмарка, в которой приняли участие более 20 некоммерческих организаций. Сам фестиваль объединил около 30 000 гостей",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

На площадках "Московских сезонов" проходили благотворительные мероприятия в пользу бойцов СВО и членов их семей. Акция "Добрая елка" помогла москвичам стать волшебниками и исполнить желания детей-сирот и из многодетных семей. Московские волонтеры организовали акцию "Письма добра", чтобы каждый желающий мог отправить на фронт поздравления и слова поддержки военнослужащим.

С наступлением весны проект "Зима в Москве" завершил свою работу. Но яркие и добрые мероприятия в столице продолжаются. Тем более, что не за горами лето – а это значит, очередной сезон проекта "Лето в Москве" ждет новых участников и гостей.