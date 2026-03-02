Собянин: "Зима в Москве" продемонстрировала эффект от совместных усилий города и бизнеса

Собянин: "Зима в Москве" продемонстрировала эффект от совместных усилий города и бизнеса
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Мэр подвел итоги самого масштабного проекта прошедшего сезона

400 площадок по всему городу и 32 миллиона гостей – такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин, подводя итоги очередного проекта "Зима в Москве", который длился весь зимний сезон и объединил более 57 тысяч развлекательных, культурных, спортивных и благотворительных мероприятий.

Итоги проекта впечатляют. Только за два первых месяца – декабрь и январь – выручка организаций сферы общественного питания, культуры и досуга выросла на 10,5% по сравнению с прошлым годом и составила 235,3 млрд рублей. Продажа товаров, представленных малым бизнесом в павильонах "Сделано в Москве", увеличилась вдвое. Совокупная выручка предпринимателей, бесплатно получивших места для торговли на фестивальных площадках "Московских сезонов", составила 350 млн рублей. В свою очередь, партнеры вложили в "Зиму в Москве" 1,5 млрд рублей и реализовали более 670 совместных проектов – это в два раза больше, чем даже летом 2025 года.

В результате, благодаря совместным усилиям города и бизнеса, москвичи и туристы получили яркие впечатления, прекрасное настроение, множество памятных фото, а также вкусных, практичных и красивых сувениров. А бренды – новых клиентов и рост узнаваемости и популярности.

Важно, что многие площадки проекта стали не только местом развлечений и отдыха, но и настоящими центрами поддержки и добрых дел.

"Так, на пунктах "Москва помогает" удалось собрать более 50 000 подарков, а во время благотворительного фестиваля "Город неравнодушных" прошла ярмарка, в которой приняли участие более 20 некоммерческих организаций. Сам фестиваль объединил около 30 000 гостей",

– написал мэр в своем канале в мессенджере МАХ.

На площадках "Московских сезонов" проходили благотворительные мероприятия в пользу бойцов СВО и членов их семей. Акция "Добрая елка" помогла москвичам стать волшебниками и исполнить желания детей-сирот и из многодетных семей. Московские волонтеры организовали акцию "Письма добра", чтобы каждый желающий мог отправить на фронт поздравления и слова поддержки военнослужащим.

С наступлением весны проект "Зима в Москве" завершил свою работу. Но яркие и добрые мероприятия в столице продолжаются. Тем более, что не за горами лето – а это значит, очередной сезон проекта "Лето в Москве" ждет новых участников и гостей.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

Удар "Циркона" стер подземный бункер с советниками НАТО в Киеве

Таких объектов у ВСУ немало, говорит военный эксперт

"Постепенно сокращается": в США высказались об эффективности ударов армии РФ

Западные эксперты внимательно следят за развитием событий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей