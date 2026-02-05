В столице продолжаются благотворительные акции в рамках проекта "Зима в Москве"

Жители и гости города поддерживают подопечных НКО и бойцов СВО

Зимняя столица не только радует москвичей и туристов праздничными мероприятиями, которые рассчитаны на весь сезон, но и является местом для совершения добрых дел. На площадках проекта "Зима в Москве" регулярно проходят благотворительные акции, позволяющие поддержать нуждающихся: от подопечных некоммерческих фондов и животных в приютах до защитников Отечества, находящихся сейчас на передовой.

7 февраля на катке ВДНХ состоится традиционный благотворительный день. Гостей ждет развлекательная программа, в том числе карнавальный заезд. Все средства от продажи билетов и проката коньков направят на помощь подопечным благотворительных фондов "Вера", "Линия жизни", "Я есть!" и Константина Хабенского.

В столичных парках запланированы мероприятия в поддержку участников СВО. Так, 7 и 15 февраля в рамках проекта "Лесные библиотеки" в парке "Ходынское поле" научат создавать зимние открытки и изготавливать окопные свечи. В усадьбе Воронцово в те же дни пройдут мастер-классы по созданию талисманов и открыток, а в парке 50‑летия Октября – по отливке свечей и изготовлению оберегов. Все поделки передадут бойцам.

В районе Куркино до конца февраля действует акция "Письмо солдату". По пятницам с 17:00 до 19:00 у катка на улице Соловьиная Роща, дом 8, корпус 1, можно написать теплые слова поддержки бойцам.

По всему городу работают павильоны "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Там принимают подарки для участников СВО и детей из новых регионов, а также зоотовары для бездомных животных, находящихся в приютах. Кроме того, на площадках "Зимы в Москве" проходят тематические акции:

"Ход добра" – сбор настольных игр для военнослужащих в госпиталях;

"Свет добра" – прием светоотражающих браслетов и наклеек для жителей приграничных регионов;

"Накорми друга" – сбор корма и аксессуаров для животных из приютов Белгородской и Курской областей.

Все эти акции делают зимний сезон в Москве не только временем праздников и развлечений, но и взаимной поддержки, объединяя людей с помощью добрых дел.