Фотосалон на Манежной площади знакомит иностранных гостей со старинными традициями Москвы

Фото: mos.ru
Необычная фотосессия оставляет теплые воспоминания о прогулке по зимней столице

Фестиваль "Усадьбы Москвы" привлекает не только горожан и туристов из других регионов России, но и иностранных гостей. Для них это возможность лучше понять традиции города и глубже познакомиться с его культурой.

Одной из самых популярных площадок фестиваля стала Манежная площадь, где работает ретрофотосалон. В этом сезоне его посетили уже более 315 тысяч человек, включая приезжих из Белоруссии, Грузии, Армении, Казахстана, Киргизии, Китая, Индии, ОАЭ, Ирана, Вьетнама, Сербии, Хорватии и других стран. Гости с удовольствием примеряют исторические костюмы и делают памятные снимки на фоне стилизованных под старину интерьеров.

Выбрать маршруты для прогулок по зимней Москве туристам помогают в информационных павильонах, которые работают также на Болотной площади и Тверском бульваре. Желающие могут получить карту "Москва усадебная" на русском, английском, китайском и арабском языках, ознакомиться с программой фестиваля, узнать актуальное расписание мероприятий в усадьбах.

Фестиваль "Усадьбы Москвы" является частью сезонного проекта "Зима в Москве", цель которого – укрепление общественных и семейных связей, создание атмосферы единства, взаимной поддержки, уюта и праздничного настроения с помощью развлекательных, познавательных, спортивных мероприятий для москвичей и гостей города.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
